Der letzte Bulle
Folge 8: Pink Power
49 Min.Ab 12
Beim "Pink Power"-Frauenfrühstück wird die erfolgreiche Influencerin und Feministin Katinka Bruckner ermordet. Und obwohl der Mord auf einer Bühne geschah, hat keiner etwas gesehen. Die Ermittlungen ergeben, dass viele etwas gegen Katinka hatten: gekränkte Großkonzerne, frustrierte Geschäftsführer und sogar der eigene Ehemann.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Der letzte Bulle
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© SAT.1