Der Menschendarsteller: Otto Schenk
Der Menschendarsteller
Folge 2: Der Menschendarsteller: Otto Schenk
Otto Schenk, einer der letzten wahren Publikumslieblinge Österreichs, hinterlässt eine unvergleichliche Theater- und Filmkarriere. In Lesungen füllte er Hallen wie ein Popstar, im Fernsehen und Kino war er gleichermaßen präsent. Als Opernregisseur genoss er internationalen Ruhm, doch stets blieb er dem Publikum zugewandt. Im Porträt spricht er über seine prägenden familiären Erfahrungen, die Großmutter, den Vater, der den Nazi-Rassengesetzen nicht entsprach, sowie über seine Frau, unter deren Pantoffel er sich am wohlsten fühlte. Ein Leben voller Leidenschaft für Bühne, Film und Fernsehen. Gestaltung: Michael Meister Bildquellen: ORF | Starpix / picturedesk.com
