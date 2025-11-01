Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Menschendarsteller: Otto Schenk

ORF2Staffel 1Folge 2vom 01.11.2025
Folge 2: Der Menschendarsteller: Otto Schenk

39 Min.Folge vom 01.11.2025

Otto Schenk, einer der letzten wahren Publikumslieblinge Österreichs, hinterlässt eine unvergleichliche Theater- und Filmkarriere. In Lesungen füllte er Hallen wie ein Popstar, im Fernsehen und Kino war er gleichermaßen präsent. Als Opernregisseur genoss er internationalen Ruhm, doch stets blieb er dem Publikum zugewandt. Im Porträt spricht er über seine prägenden familiären Erfahrungen, die Großmutter, den Vater, der den Nazi-Rassengesetzen nicht entsprach, sowie über seine Frau, unter deren Pantoffel er sich am wohlsten fühlte. Ein Leben voller Leidenschaft für Bühne, Film und Fernsehen. Gestaltung: Michael Meister Bildquellen: ORF | Starpix / picturedesk.com

ORF2
