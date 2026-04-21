Der Miet-Check
Folge 1: Der Miet-Check
46 Min.Folge vom 21.04.2026
Leistbarer Wohnraum wird in Österreichs Städten knapp. In Innsbruck, Salzburg und Wien liegen die Mieten oft weit über der definierten Obergrenze von 40 Prozent des Haushaltseinkommens. Unbefristete Verträge sind selten, Massenbesichtigungen und hohe Ablösen hingegen üblich. Viele weichen nach Niederösterreich und Burgenland aus. Hohe Baukosten, Zinsen und strenge Kredite erschweren Eigentum. Was früher Standard war, ist heute zum Luxus geworden. Bildquelle: ORF/LOOKS Film
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