Der Nazi-Clan - Hitlers Hofstaat (3/6): Rudolf HessJetzt kostenlos streamen
Der Nazi-Clan - Hitlers Hofstaat
Folge 3: Der Nazi-Clan - Hitlers Hofstaat (3/6): Rudolf Hess
44 Min.Folge vom 16.05.2026
Rudolf Hess war ein zentraler Machtstützer Hitlers und lange Zeit dessen loyaler Stellvertreter. Neue Forschungen zeigen seine größere politische Bedeutung. 1941 flog er eigenmächtig nach Schottland, um einen Separatfrieden zu erreichen, scheiterte jedoch und wurde von der Naziführung als geisteskrank dargestellt. Nach dem Krieg in Nürnberg verurteilt, verbüßte er lebenslange Haft in Spandau, wo er 1987 als isolierter Gefangener Suizid beging. Bildquelle: ORF/ZDF/NARA/Charles Alexander
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Der Nazi-Clan - Hitlers Hofstaat
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 3