Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Der Nazi-Clan - Hitlers Hofstaat

Der Nazi-Clan - Hitlers Hofstaat (3/6): Rudolf Hess

ORF IIIStaffel 1Folge 3vom 16.05.2026
Der Nazi-Clan - Hitlers Hofstaat (3/6): Rudolf Hess

Der Nazi-Clan - Hitlers Hofstaat (3/6): Rudolf HessJetzt kostenlos streamen

Der Nazi-Clan - Hitlers Hofstaat

Folge 3: Der Nazi-Clan - Hitlers Hofstaat (3/6): Rudolf Hess

44 Min.Folge vom 16.05.2026

Rudolf Hess war ein zentraler Machtstützer Hitlers und lange Zeit dessen loyaler Stellvertreter. Neue Forschungen zeigen seine größere politische Bedeutung. 1941 flog er eigenmächtig nach Schottland, um einen Separatfrieden zu erreichen, scheiterte jedoch und wurde von der Naziführung als geisteskrank dargestellt. Nach dem Krieg in Nürnberg verurteilt, verbüßte er lebenslange Haft in Spandau, wo er 1987 als isolierter Gefangener Suizid beging. Bildquelle: ORF/ZDF/NARA/Charles Alexander

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Der Nazi-Clan - Hitlers Hofstaat
ORF III
Der Nazi-Clan - Hitlers Hofstaat

Der Nazi-Clan - Hitlers Hofstaat

Alle 1 Staffeln und Folgen