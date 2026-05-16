Der Nazi-Clan - Hitlers Hofstaat (5/6): Martin BormannJetzt kostenlos streamen
Der Nazi-Clan - Hitlers Hofstaat
Folge 5: Der Nazi-Clan - Hitlers Hofstaat (5/6): Martin Bormann
45 Min.Folge vom 16.05.2026
Martin Bormann steigt vom einfachen Parteimitglied zu Hitlers einflussreichem Machtinstrument auf. Er kontrolliert Finanzen, verwaltet den Obersalzberg und setzt Führerbefehle rücksichtslos durch. Nach Hess’ Verhaftung in Großbritannien übernimmt er die Parteikanzlei. Privat führt er trotz zehn Kindern zahlreiche Affären. Hitler bleibt er bis zuletzt loyal. Nach 1945 flieht er, wird in Nürnberg in Abwesenheit verurteilt und erst Jahrzehnte später in Berlin tot aufgefunden. Bildquelle: ORF/ZDF/NARA
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Der Nazi-Clan - Hitlers Hofstaat
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