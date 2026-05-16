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Der Nazi-Clan - Hitlers Hofstaat

Der Nazi-Clan - Hitlers Hofstaat (5/6): Martin Bormann

ORF IIIStaffel 1Folge 5vom 16.05.2026
Der Nazi-Clan - Hitlers Hofstaat (5/6): Martin Bormann

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Der Nazi-Clan - Hitlers Hofstaat

Folge 5: Der Nazi-Clan - Hitlers Hofstaat (5/6): Martin Bormann

45 Min.Folge vom 16.05.2026

Martin Bormann steigt vom einfachen Parteimitglied zu Hitlers einflussreichem Machtinstrument auf. Er kontrolliert Finanzen, verwaltet den Obersalzberg und setzt Führerbefehle rücksichtslos durch. Nach Hess’ Verhaftung in Großbritannien übernimmt er die Parteikanzlei. Privat führt er trotz zehn Kindern zahlreiche Affären. Hitler bleibt er bis zuletzt loyal. Nach 1945 flieht er, wird in Nürnberg in Abwesenheit verurteilt und erst Jahrzehnte später in Berlin tot aufgefunden. Bildquelle: ORF/ZDF/NARA

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