Süchtig nach TikTok & Co. - verdummen unsere Kinder?Jetzt kostenlos streamen
Der Pragmaticus
Folge 11: Süchtig nach TikTok & Co. - verdummen unsere Kinder?
65 Min.Folge vom 08.12.2025
Immer mehr Jugendliche kommen von TikTok, Youtube und Instagram nicht mehr los. Brauchen wir Alterslimits oder gar Handyverbote? Und welche Folgen hat eine Generation von TikTok-Süchtigen später für unsere Gesellschaft? Moderator Roger Köppel spricht dazu mit dem Generationenforscher Rüdiger Maas, dem Gesundheitspsychologen Oliver Scheibenbogen und Susanne Wiesinger, Volksschullehrerin an einer "Brennpunkt"-Schule in Wien-Favoriten.
