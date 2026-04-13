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Der Pragmaticus

Neutrales Österreich - wie wehrfähig ist unser Heer?

ServusTVStaffel 6Folge 3vom 13.04.2026
Neutrales Österreich - wie wehrfähig ist unser Heer?

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Folge 3: Neutrales Österreich - wie wehrfähig ist unser Heer?

64 Min.Folge vom 13.04.2026

Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine und die aktuelle Eskalation im Nahen Osten zeigen: Die Welt ist unruhiger denn je. Die Gefahr durch Drohnen und hybride Kriegsführung ist auch längst in Europa angekommen. Kann uns das Bundesheer davor ausreichend schützen? Ist Österreich überhaupt noch wehrfähig? Zu Gast bei Roger Köppel sind dazu der ehemalige Bundesheer-Offizier Gerald Karner, Militär-Expertin Elisabeth Hoffberger-Pippan und Völkerrechtler Peter Hilpold.

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