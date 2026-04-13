Neutrales Österreich - wie wehrfähig ist unser Heer?Jetzt kostenlos streamen
Der Pragmaticus
Folge 3: Neutrales Österreich - wie wehrfähig ist unser Heer?
64 Min.Folge vom 13.04.2026
Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine und die aktuelle Eskalation im Nahen Osten zeigen: Die Welt ist unruhiger denn je. Die Gefahr durch Drohnen und hybride Kriegsführung ist auch längst in Europa angekommen. Kann uns das Bundesheer davor ausreichend schützen? Ist Österreich überhaupt noch wehrfähig? Zu Gast bei Roger Köppel sind dazu der ehemalige Bundesheer-Offizier Gerald Karner, Militär-Expertin Elisabeth Hoffberger-Pippan und Völkerrechtler Peter Hilpold.
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