Der Salzbaron (1/7): Fremde WeltenJetzt kostenlos streamen
Der Salzbaron
Folge 1: Der Salzbaron (1/7): Fremde Welten
99 Min.Folge vom 28.06.2025
Von Bernd Fischerauer nach einer Idee von Hellmut Andics. Der Offizier Alexander Wandrusch – ein Weiberheld und hoch verschuldet – ist in Galizien, weitab von jedem Trubel, stationiert. Eine unerwartete Erbschaft verändert sein Leben: Baronin von Glempegg, die ihm einst die Kadettenschule ermöglichte, ist in Bad Ischl gestorben und hat ihn im Testament mit dem Salzhof und einem jährlichen Deputat bedacht. Bildquelle: ORF/Schönbrunn Film
