Hausmannskost wie bei Oma - Der SAT.1 Fertiggerichte-Check!Jetzt kostenlos streamen
Der SAT.1 Check
Folge 4: Hausmannskost wie bei Oma - Der SAT.1 Fertiggerichte-Check!
99 Min.Folge vom 14.05.2025Ab 12
Hühnerfrikassee, Eintöpfe, Kartoffelklöße und Gulasch- klassische Gerichte, die nach Kindheitserinnerungen schmecken. Doch können die Fertigvarianten aus dem Supermarkt mit Omas Rezepten mithalten? Stefano Zarrella und Dr. Stephan Lück testen die beliebtesten Hausmannskost-Klassiker auf Qualität und Geschmack.
Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Spiegel TV GmbH