Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Der SAT.1 Check

Hausmannskost wie bei Oma - Der SAT.1 Fertiggerichte-Check!

SAT.1Staffel 4Folge 4vom 14.05.2025
Hausmannskost wie bei Oma - Der SAT.1 Fertiggerichte-Check!

Hausmannskost wie bei Oma - Der SAT.1 Fertiggerichte-Check!Jetzt kostenlos streamen

Der SAT.1 Check

Folge 4: Hausmannskost wie bei Oma - Der SAT.1 Fertiggerichte-Check!

99 Min.Folge vom 14.05.2025Ab 12

Hühnerfrikassee, Eintöpfe, Kartoffelklöße und Gulasch- klassische Gerichte, die nach Kindheitserinnerungen schmecken. Doch können die Fertigvarianten aus dem Supermarkt mit Omas Rezepten mithalten? Stefano Zarrella und Dr. Stephan Lück testen die beliebtesten Hausmannskost-Klassiker auf Qualität und Geschmack.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Der SAT.1 Check
SAT.1
Der SAT.1 Check

Der SAT.1 Check

Alle 5 Staffeln und Folgen