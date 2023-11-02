Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der SAT.1 Check

Amazon, OTTO, Zalando & Co. - Der SAT.1 Online-Check!

SAT.1Staffel 2Folge 3vom 02.11.2023
Amazon, OTTO, Zalando & Co. - Der SAT.1 Online-Check!

Der SAT.1 Check

Folge 3: Amazon, OTTO, Zalando & Co. - Der SAT.1 Online-Check!

117 Min.Folge vom 02.11.2023Ab 12

Nur wenige Klicks bis zum neuem Outfit, Laptop oder Sofa: Onlineshopping ist längst Alltag. Laut einer aktuellen forsa-Umfrage im Auftrag von SAT.1 kauft knapp die Hälfte der Befragten mindestens einmal im Monat online ein. Wie bewegen die Online-Händler die Kund:innen zum schnellen Kauf? Und was geschieht mit den ganzen Retouren? "Der SAT.1 Online-Check! Amazon, OTTO, Zalando & Co" nimmt die fünf größten Online-Versandhändler unter die Lupe.

