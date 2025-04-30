Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lecker wie im Restaurant - Der SAT.1 Fertiggerichte-Check!

SAT.1Staffel 4Folge 2vom 30.04.2025
Folge 2: Lecker wie im Restaurant - Der SAT.1 Fertiggerichte-Check!

99 Min.Folge vom 30.04.2025Ab 12

Mini-Pizzen, Nudelaufläufe oder der klassische Kaiserschmarrn - diese Gerichte kennt man aus dem Restaurant, doch wie gut schmecken ihre Fertigvarianten wirklich? Stefano Zarrella und Dr. Stephan Lück nehmen die beliebtesten Produkte unter die Lupe und testen sie auf Qualität und Geschmack. Dazu gibt Stefano wertvolle Tipps & Tricks, wie man die Mini-Pizzen & Co. mit einfachen Kniffen noch leckerer machen kann.

SAT.1
