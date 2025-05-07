Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Der SAT.1 Check

Fastfood für Zuhause - Der SAT.1 Fertiggerichte-Check!

SAT.1Staffel 4Folge 3vom 07.05.2025
Fastfood für Zuhause - Der SAT.1 Fertiggerichte-Check!

Fastfood für Zuhause - Der SAT.1 Fertiggerichte-Check!Jetzt kostenlos streamen

Der SAT.1 Check

Folge 3: Fastfood für Zuhause - Der SAT.1 Fertiggerichte-Check!

99 Min.Folge vom 07.05.2025Ab 12

Currywurst, Pommes, Chicken Nuggets - schnelle Snacks, die man sonst vom Imbiss kennt, gibt es längst als Fertiggericht für die heimische Küche. Doch wie nah kommen sie an das Original heran? Stefano Zarrella und Dr. Stephan Lück testen die beliebtesten Fast-Food-Klassiker aus dem Supermarkt auf Geschmack und Qualität.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Der SAT.1 Check
SAT.1
Der SAT.1 Check

Der SAT.1 Check

Alle 5 Staffeln und Folgen