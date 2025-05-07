Fastfood für Zuhause - Der SAT.1 Fertiggerichte-Check!Jetzt kostenlos streamen
Der SAT.1 Check
Folge 3: Fastfood für Zuhause - Der SAT.1 Fertiggerichte-Check!
99 Min.Folge vom 07.05.2025Ab 12
Currywurst, Pommes, Chicken Nuggets - schnelle Snacks, die man sonst vom Imbiss kennt, gibt es längst als Fertiggericht für die heimische Küche. Doch wie nah kommen sie an das Original heran? Stefano Zarrella und Dr. Stephan Lück testen die beliebtesten Fast-Food-Klassiker aus dem Supermarkt auf Geschmack und Qualität.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Der SAT.1 Check
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Spiegel TV GmbH