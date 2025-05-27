Familiengerichte - Der SAT.1 Fertiggerichte-Check!Jetzt kostenlos streamen
Der SAT.1 Check
Folge 7: Familiengerichte - Der SAT.1 Fertiggerichte-Check!
101 Min.Ab 12
Schlemmerfilet, Chicken Nuggets, Kartoffelpüree und Lasagne – diese Familiengerichte sind sehr beliebt, aber überzeugen sie auch als Fertiggericht? Stefano Zarrella geht den Produkten auf den Grund.
Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2022
Copyrights:© Spiegel TV GmbH