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Der SAT.1 Urlaubscheck!

Der SAT.1 All-inclusive Check! DERTOUR, Iberostar & Barcelo

SAT.1Folge vom 08.06.2026
Der SAT.1 All-inclusive Check! DERTOUR, Iberostar & Barcelo

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Der SAT.1 Urlaubscheck!

Folge vom 08.06.2026: Der SAT.1 All-inclusive Check! DERTOUR, Iberostar & Barcelo

91 Min.Folge vom 08.06.2026Ab 12

Das beliebteste Urlaubsangebot der Deutschen: All-inclusive-Reisen versprechen ein Rundum-Sorglos-Paket aus Erholung, Aktivität und Verpflegung. Drei unterschiedliche Familien testen die Marktführer: Wo lässt es sich am besten entspannen? Welches Freizeitangebot hält die ganze Familie bei Laune? Stellt ein abwechslungsreicher Speiseplan wirklich jeden zufrieden? "Der SAT.1 All-inclusive Check!" liefert Antworten.

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