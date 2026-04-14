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Der Schwarm

Der Schwarm (2/8)

ORF1Staffel 1Folge 10vom 14.04.2026
Der Schwarm (2/8)

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Der Schwarm

Folge 10: Der Schwarm (2/8)

47 Min.Folge vom 14.04.2026Ab 12

Nach dem qualvollen Tod eines Chefkochs und weiteren Erkrankungen vermutet eine Molekularbiologin eine gefährliche Ursache. Gleichzeitig entdecken Forschende in der Nordsee ungewöhnlich große, sich schnell vermehrende Eiswürmer. Als ein Seebeben Kommunikation unterbricht, deutet alles auf eine wachsende Bedrohung hin. Besetzung: Leonie Benesch (Charlie Wagner) Cécile de France (Cécile Roche) Joshua Odjick (Leon Anawak) Eidin Jalali (Rahim Amir) Franziska Weisz (Sophia Granelli) Andrea Guo (Jess) Barbara Sukowa (Katharina Lehmann) Alexander Karim (Sigur Johanson) Oliver Masucci (Alban) Klaas Heufer-Umlauf (Luther Roscovitz) Rosabell Laurenti Sellers (Alicia Delaware) Regie: Luke Watson Bildquelle: ORF/ZDF/Schwarm TV Production GmbH & Co.

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