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Der Südwesten von oben

Das Schwabenland

xploreStaffel 2Folge 5vom 01.03.2026
Das Schwabenland

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Der Südwesten von oben

Folge 5: Das Schwabenland

45 Min.Folge vom 01.03.2026Ab 6

Das Land der Schwaben hat viele Gesichter: Schroffe Täler, sanfte Hügel, weite Ebenen und tiefe Moore. An den strategisch günstigsten Orten liegen ihre Städte, am Neckar, der Donau, an Salinen und an Seeufern.

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