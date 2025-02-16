Der Super Doc - Einsatz für 4 Pfoten
Folge 15: Betty, Maya und Kanzi
46 Min.Folge vom 16.02.2025Ab 12
Der erste Patient des Tages ist ein zwei Jahre alter Mastiff namens Maya. Ihr Halter Steve bangt um den Familienhund, denn vor kurzem wurde ein Tumor am Knochen festgestellt und Maya hat Probleme beim Laufen.
Der Super Doc - Einsatz für 4 Pfoten
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Tiere
Produktion:GB, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Banijay Rights Limited, Bildrechte: Blast! Films 2021