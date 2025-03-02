Der Super Doc - Einsatz für 4 Pfoten
Folge 19: Storm, Milo und Mauzer
47 Min.Folge vom 02.03.2025Ab 12
Der zwei Jahre alte Deutsche Schäferhund Storm hat sich beim Spielen an einem Gelenk verletzt. Der agile Hund will ständig laufen, doch sein Bein macht einfach nicht mehr mit. Seine Halter hoffen, dass Dr. Fitzpatrick ihren Liebling von seinen Schmerzen befreien kann.
Der Super Doc - Einsatz für 4 Pfoten
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Tiere
Produktion:GB, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Banijay Rights Limited, Bildrechte: Blast! Films 2021