Der Super Doc - Einsatz für 4 Pfoten

Cookie, Guinness und Max

sixxStaffel 4Folge 4vom 12.01.2025
Cookie, Guinness und Max

Der Super Doc - Einsatz für 4 Pfoten

Folge 4: Cookie, Guinness und Max

47 Min.Folge vom 12.01.2025Ab 12

Der fünf Jahre alte Zwergspaniel Cookie leidet an Polyarthritis. Die Krankheit zerstörte bereits seine Knorpel in den Gelenken und er musste sich einer Operation unterziehen. Einige Jahre nach dem Eingriff greift die Arthritis Cookies Knie an, sodass er kaum aufrecht stehen kann ...

