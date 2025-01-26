Der Super Doc - Einsatz für 4 Pfoten
Folge 8: Henry, Lexi und Bear
47 Min.Folge vom 26.01.2025Ab 12
Ein sechs Jahre alter Labrador namens Henry kommt in die Notaufnahme. Er kollabierte im Park und seine Halter sind besorgt, dass der hintere Teil seines Körpers gelähmt sein könnte. Dr. Fitzpatrick muss nun herausfinden, ob es wirklich eine Lähmung oder nur ein eingeklemmter Nerv ist.
Genre:Dokumentation, Tiere
Produktion:GB, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Banijay Rights Limited, Bildrechte: Blast! Films 2021