Der Super Doc - Einsatz für 4 Pfoten
Folge 1: Teddy, Duke und Harvey
47 Min.Folge vom 22.02.2026Ab 12
Der vier Monate alte Jackahuahua Teddy ist im Park von einem Hund gebissen worden. Der Welpe hat wohlmöglich eine schwere Wirbelsäulenverletzung davongetragen. Dr. Fitzpatrick braucht detaillierte Aufnahmen, um eine genaue Diagnose stellen zu können. Außerdem: Harvey wurde vor Kurzem an der Schulter operiert. Doch jetzt hat er Schmerzen im Ellenbogen. Auch Labrador Juke hat Probleme mit den Ellenbogen. Er lahmt auf dem rechten Vorderbein und hat wahrscheinlich eine Fehlbildung.
Genre:Dokumentation, Tiere
Produktion:GB, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Banijay Rights Limited