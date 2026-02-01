Luna, Peppa und TatianaJetzt kostenlos streamen
Der Super Doc - Einsatz für 4 Pfoten
Folge 14: Luna, Peppa und Tatiana
48 Min.Folge vom 08.02.2026Ab 12
Angie und Phil haben Hündin Tatiana vor einiger Zeit aufgenommen. Das Tier wurde mit einer Fehlbildung der Vorderbeine geboren. Dr. Fitzpatrick rät jedoch von einer umfangreichen Operation ab. Hündin Pepper steht ein schwieriger Eingriff an der Wirbelsäule bevor. Eine künstliche Bandscheibe ist verrutscht und könnte ihr Rückenmark stark beschädigen. Außerdem kümmert sich Noel um Golden Retriever Luna, die vermutlich an einer Ellbogendysplasie leidet.
Genre:Dokumentation, Tiere
Produktion:GB, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Banijay Rights Limited