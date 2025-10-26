Zum Inhalt springenBarrierefrei
45 Min.Folge vom 26.10.2025Ab 12

Steve und Debbie bringen ihre rumänische Hündin zu Dr. Fitzpatrick. Die elf Monate alte Molly hat ein Hüftproblem, wodurch sie zunehmend hinkt. Offenbar wurde ihre Hüfte bereits kurz nach der Geburt ausgekugelt. Wildtierärztin Maru hat einen Igel mit zwei gebrochenen Beinen im Gepäck. Hier ist Noels orthopädisches Fachwissen gefragt. Außerdem behandelt der Arzt Hund Fletcher, der nach einer misslungenen Notoperation noch immer unter Schmerzen am Sprunggelenk leidet.

