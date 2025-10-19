Bertie, Jade und SophieJetzt kostenlos streamen
Der Super Doc - Einsatz für 4 Pfoten
Folge 19: Bertie, Jade und Sophie
47 Min.Folge vom 19.10.2025Ab 12
Der sieben Monate alte Labrador Bertie lahmt auf dem linken Hinterbein. Dr. Fitzpatrick soll dem Tier ein Implantat einsetzen. Die nächste Patientin ist Jade. Die Katze hat ein deformiertes Hinterbein und kann nicht mehr richtig laufen. Noel schlägt Besitzerin Jo eine Operation vor. Außerdem behandelt der Arzt Hündin Sophie, die unter Schmerzen am Knie leidet.
Der Super Doc - Einsatz für 4 Pfoten
Genre:Dokumentation, Tiere
Produktion:GB, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Banijay Rights Limited, Bildrechte: Blast! Films 2021