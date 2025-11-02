Der Super Doc - Einsatz für 4 Pfoten
Folge 2: Buster, Doug und Rusty
47 Min.Folge vom 02.11.2025Ab 12
Die zweijährige Bulldogge Buster hat ernste Probleme mit ihren Hinterbeinen und ist extrem übergewichtig. Der Hund hat dadurch eine Hüftfehlstellung und lockere Kniescheiben. Kann Dr. Fitzpatrick seinem Leiden ein Ende setzen? Auch die einjährige Rusty leidet an einer schweren Hüftfehlstellung und der kleine Mops Doug hat große Wirbelsäulenprobleme.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Der Super Doc - Einsatz für 4 Pfoten
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Tiere
Produktion:GB, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Banijay Rights Limited, Bildrechte: Blast! Films 2021