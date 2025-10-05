Ralph, Scrumpy und BusterJetzt kostenlos streamen
Der Super Doc - Einsatz für 4 Pfoten
Folge 20: Ralph, Scrumpy und Buster
47 Min.Folge vom 05.10.2025Ab 12
Scrumpy ist acht Jahre alt und hat einen MRT-Termin bei DR. Fitzpatrick. Sein Rücken ist stark lädiert und der Hund musste bereits mehrere Operationen über sich ergehen lassen. Außerdem kümmert sich Noel am frühen Abend um einen Notfall: Dackel Ralph hat offenbar starke Schmerzen und muss dringend behandelt werden. Der siebenjährige Buster hat hingegen mit einer Verletzung am Hinterbein zu kämpfen.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Der Super Doc - Einsatz für 4 Pfoten
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Tiere
Produktion:GB, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Banijay Rights Limited, Bildrechte: Blast! Films 2021