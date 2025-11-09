Der Super Doc - Einsatz für 4 Pfoten
Folge 3: Betsy, Beau und Rosie
47 Min.Folge vom 09.11.2025Ab 12
Heute wartet Katze Betsy auf Noels Sprechstunde. Sie ist eine wichtige Gefährtin für Carol, die sich große Sorgen macht. Betsy hat einen Tumor am Hinterbein. Kann Dr. Fitzpatrick das Bein noch retten und eine Amputation vermeiden? Toni und Leanne haben ihre Hündin Beau mitgebracht, die vermutlich ein Hüftimplantat benötigt. Außerdem: Rosie ist zu Hause zusammengebrochen. Seitdem kann der Hund seine Hinterbeine nicht mehr bewegen.
Der Super Doc - Einsatz für 4 Pfoten
Genre:Dokumentation, Tiere
Produktion:GB, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Banijay Rights Limited, Bildrechte: Blast! Films 2021