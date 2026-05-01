Marlee, Jethro, and MuffinJetzt kostenlos streamen
Der Super Doc - Einsatz für 4 Pfoten
Folge 4: Marlee, Jethro, and Muffin
47 Min.Folge vom 17.05.2026Ab 6
Bedlington Terrier Muffin wird zum dritten Mal in vier Jahren mit einem gebrochenen Bein zu Dr. Fitzpatrick gebracht. Der Tierarzt muss eine bereits eingesetzte Platte mit zwei neuen ersetzen. Fox Red Labrador Jethro leidet an Arthrose. Die Krankheit verursacht Schmerzen beim Laufen, weshalb sich die Besitzer an den Spezialisten wenden. Ein von Noel Fitzpatrick neu entwickeltes Operations-Verfahren könnte dem kranken Hund helfen.
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Der Super Doc - Einsatz für 4 Pfoten
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Tiere
Produktion:GB, 2014
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 3-8: Banijay Rights Limited & © Season 2020: Videorechte: Banijay Rights Limited, Bildrechte: Blast! Films 2021