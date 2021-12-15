Der (T)Raumdesigner: Kleines Geld - große Wirkung
Folge vom 15.12.2021: Episode 1
45 Min.Folge vom 15.12.2021Ab 12
Monika und ihre Tochter Amelia lieben ihre vier Wände, die Monika mit vielen Ideen selbst eingerichtet hat. Nur ein Raum passt derzeit noch nicht so ganz ins Gesamtbild: Amelias Kinderzimmer. Bunt soll es sein und Platz zum Spielen und Ausruhen bieten. Außerdem wünscht sich Monika Stauraum. Kann Guido Heinz Finken hier trotz dem knappen Budget von 1000 Euro einen Mädchentraum wahr werden lassen? Und auch in Köln hofft Lucas auf Guidos Unterstützung. Der 28-jährige Social Media Manager wohnt noch nicht lange in seiner Wohnung und benötigt Hilfe bei seinem Arbeitszimmer, das durch die schmale Form eine echte Herausforderung zum Einrichten ist.
Genre:Dokumentation, Heimwerken
Altersfreigabe:
12
