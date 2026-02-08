Der Unabomber: Vom Einsiedler zum Terroristen
Folge 2: Episode 2
40 Min.Folge vom 08.02.2026Ab 12
Zwischen 1985 und 1993 legt der Unabomber in mehreren US-Bundesstaaten seine selbstgebauten Bomben aus. Zum ersten Mal stirbt ein Mensch durch seine Taten. Geheime Tagebücher aus seiner Studienzeit enthalten schockierende Aufzeichnungen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Der Unabomber: Vom Einsiedler zum Terroristen
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi
Produktion:CA, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Cineflix International Media Limited