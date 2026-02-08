Der Unabomber: Vom Einsiedler zum Terroristen
Folge 3: Episode 3
48 Min.Folge vom 08.02.2026Ab 12
Bis zu seiner Verhaftung im Jahr 1996 verletzen und töten die Bomben des Ted Kaczynski mehrere US-Bürger. Zu Wort kommt sein Bruder, der den Ermittlern den entscheidenden Hinweis gab, der schließlich zur Festnahme des Unabombers führte.
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Der Unabomber: Vom Einsiedler zum Terroristen
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi
Produktion:CA, 2020
Altersfreigabe:
12
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