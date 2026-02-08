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Der Unabomber: Vom Einsiedler zum Terroristen

Episode 3

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 3vom 08.02.2026
Episode 3

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Der Unabomber: Vom Einsiedler zum Terroristen

Folge 3: Episode 3

48 Min.Folge vom 08.02.2026Ab 12

Bis zu seiner Verhaftung im Jahr 1996 verletzen und töten die Bomben des Ted Kaczynski mehrere US-Bürger. Zu Wort kommt sein Bruder, der den Ermittlern den entscheidenden Hinweis gab, der schließlich zur Festnahme des Unabombers führte.

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