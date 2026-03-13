Der Unabomber: Vom Einsiedler zum Terroristen
Folge 4: Episode 4
42 Min.Folge vom 13.03.2026Ab 12
Während der Gerichtsverhandlung kommt eine erschütternde Geschichte ans Licht: Als Student an der Harvard Universität soll Ted Kaczynski an einer Reihe psychologischer Experimente teilgenommen haben. Haben sie aus ihm einen gnadenlosen Killer gemacht?
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Der Unabomber: Vom Einsiedler zum Terroristen
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi
Produktion:CA, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Cineflix International Media Limited