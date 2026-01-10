Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Der Wegscheider

Wochenkommentar von Ferdinand Wegscheider | 10.01.

ServusTVFolge vom 10.01.2026
Wochenkommentar von Ferdinand Wegscheider | 10.01.

Wochenkommentar von Ferdinand Wegscheider | 10.01.Jetzt kostenlos streamen

Der Wegscheider

Folge vom 10.01.2026: Wochenkommentar von Ferdinand Wegscheider | 10.01.

10 Min.Folge vom 10.01.2026

Im neuen Wochenkommentar ziehen wir heute eine erste Bilanz über die turbulenten Weihnachtsferien. Es geht um die USA & Venezuela, Berlins tagelanges Blackout, Hitzeschutzverordnungen mitten im eisigen Winter, die neueste Klimanarrative und natürlich die beste Regierung aller Zeiten im Operettenstaat Österreich

Alle verfügbaren Folgen