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Der Wegscheider

Wochenkommentar von Ferdinand Wegscheider | 11.04.

ServusTVFolge vom 11.04.2026
Wochenkommentar von Ferdinand Wegscheider | 11.04.

Wochenkommentar von Ferdinand Wegscheider | 11.04.Jetzt kostenlos streamen

Der Wegscheider

Folge vom 11.04.2026: Wochenkommentar von Ferdinand Wegscheider | 11.04.

8 Min.Folge vom 11.04.2026

Im neuen Wochenkommentar geht es heute um die Geschehnisse in der Osterpause: Es geht um den verhaltensauffälligen US-Präsidenten Donald Trump, den Osterhasen und Bibi Netanyahu. Es geht um hilfreiche Tipps von Regierungsmitgliedern für einfache Bürger, wenn ihnen wegen des Iran-Kriegs das Geld zum Heizen fehlt. Und: Es geht um den absurden Entlassungsgrund des Ex-ORF-Chefs.

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