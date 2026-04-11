Wochenkommentar von Ferdinand Wegscheider | 11.04.Jetzt kostenlos streamen
Der Wegscheider
Folge vom 11.04.2026: Wochenkommentar von Ferdinand Wegscheider | 11.04.
8 Min.Folge vom 11.04.2026
Im neuen Wochenkommentar geht es heute um die Geschehnisse in der Osterpause: Es geht um den verhaltensauffälligen US-Präsidenten Donald Trump, den Osterhasen und Bibi Netanyahu. Es geht um hilfreiche Tipps von Regierungsmitgliedern für einfache Bürger, wenn ihnen wegen des Iran-Kriegs das Geld zum Heizen fehlt. Und: Es geht um den absurden Entlassungsgrund des Ex-ORF-Chefs.
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