Wochenkommentar von Ferdinand Wegscheider | 01.11.Jetzt kostenlos streamen
Der Wegscheider
Folge vom 01.11.2025: Wochenkommentar von Ferdinand Wegscheider | 01.11.
10 Min.Folge vom 01.11.2025
Im neuen Wochenkommentar geht es diesmal um die überzeugenden Feiern zum Nationalfeiertag, bei denen unsere Politiker mutig in der ersten Reihe gestanden sind. Es geht darum, warum selbst Gold mittlerweile rechtsextrem ist und natürlich: um Verschwörungstheorien und Schwurbler.
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
0