Der Welpentrainer - Auf die Pfoten, fertig, los!

sixxStaffel 1Folge 2vom 07.04.2019
45 Min.Folge vom 07.04.2019Ab 6

Geduld, Know-how und Erfahrung - all das bringt André Vogt mit, um sechs kleinen Fellnasen Manieren beizubringen. Egal ob zu Hause oder unterwegs: Die erlernten Grundkommandos sollen den Besitzer:innen das Leben deutlich erleichtern. Doch was bei André in der Schulstunde gelingt, funktioniert noch lange nicht fernab des Klassenzimmers. Deshalb müssen auch Frauchen und Herrchen fleißig üben, ihre treuen Begleiter im Zaum zu halten.

sixx
