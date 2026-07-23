Der Winzerkönig (5/13): Schockierende WahrheitJetzt kostenlos streamen
Der Winzerkönig Staffel 1
Folge 18: Der Winzerkönig (5/13): Schockierende Wahrheit
Der Neubau von Thomas' Weinkeller gerät ins Stocken, während sich Anna und Paul ineinander verlieben. Claudia sieht die Beziehung zunehmend kritisch. Unterstützung erhält Thomas von Großwinzer Schnell, zugleich sorgt seine Nähe zu Petra Thaler für Spannungen. Schließlich enthüllt Claudia ein lang gehütetes Geheimnis: Paul ist Thomas' Sohn. Für die jungen Verliebten hat diese Nachricht weitreichende Folgen. Besetzung: Harald Krassnitzer (Thomas Stickler) Susanne Michel (Claudia Plattner) Maria Köstlinger (Dr. Petra Thaler) Katharina Stemberger (Andrea Plattner) Stefan Fleming (Georg Plattner) Britta Hammelstein (Anna Stickler) Achim Schelhas (Paul Plattner) Wolfgang Hübsch (Gottfried Schnell) Christine Ostermayer (Hermine Stickler) Branko Samarovski (Blasius Schmalzl) Susa Juhasz (Elisabeth Horvath) Michael Schönborn (Siegfried Knopf) Nina Blum (Hedwig Prinz) Klaus Ortner (Horst Schmalvogel) Georges Kern (Architekt) Michael Reiter (Polier) Peter Moucka (Koch) Bildquelle: ORF/DOR Film/Miguel Dieterich
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