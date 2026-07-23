Der Winzerkönig (6/13): Eine Welt bricht zusammenJetzt kostenlos streamen
Der Winzerkönig Staffel 1
Folge 19: Der Winzerkönig (6/13): Eine Welt bricht zusammen
Die Enthüllung über ihre gemeinsame Herkunft erschüttert Paul und Anna. Vor allem Paul fühlt sich von seiner Mutter Claudia hintergangen. Anna flieht auf ein Boot und gerät bei einem Sturm in Seenot. Paul findet sie und bringt sie in Sicherheit. Auf einer Schilfinsel suchen beide einen Weg, mit der schmerzhaften Wahrheit zu leben. Gleichzeitig erfährt Georg, dass sein vermeintlicher Sohn Paul Thomas’ Kind ist – und die alte Feindschaft flammt erneut auf. Besetzung: Harald Krassnitzer (Thomas Stickler) Susanne Michel (Claudia Plattner) Katharina Stemberger (Andrea Plattner) Stefan Fleming (Georg Plattner) Britta Hammelstein (Anna Stickler) Achim Schelhas (Paul Plattner) Wolfgang Hübsch (Gottfried Schnell) Christine Ostermayer (Hermine Stickler) Branko Samarovski (Blasius Schmalzl) Susa Juhasz (Elisabeth Horvath) Michael Schönborn (Siegfried Knopf) Andreas Puehringer (Dr. Ferdinand Eibecker) Bildquelle: ORF/DOR Film/Miguel Dieterich
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