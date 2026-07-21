Der Winzerkönig (2/13): Unerwartetes ErbeJetzt kostenlos streamen
Der Winzerkönig Staffel 1
Folge 2: Der Winzerkönig (2/13): Unerwartetes Erbe
Edi vermacht überraschend seine Weingüter seinem Sohn Thomas, nicht Tochter Andrea. Das sorgt für Ärger bei Andrea und ihrem Mann Georg Plattner, der bisher die Gärten gepachtet hatte. Georg will Thomas zur Verlängerung drängen, doch der Großwinzer Gottfried Schnell weckt in Thomas die Leidenschaft fürs Winzerhandwerk. Besetzung: Harald Krassnitzer (Thomas Stickler) Susanne Michel (Claudia Plattner) Maria Köstlinger (Dr. Petra Thaler) Katharina Stemberger (Andrea Plattner) Stefan Fleming (Georg Plattner) Britta Hammelstein (Anna Stickler) Achim Schelhas (Paul Plattner) Wolfgang Hübsch (Gottfried Schnell) Christine Ostermayer (Hermine Stickler) Carin C. Tietze (Johanna Stickler) Susa Juhasz (Elisabeth Horvath) Michael Schönborn (Siegfried Knopf) Branko Samarovski (Blasius Schmalzl) Nina Blum (Hedwig Prinz) Drehbuch: Peter Mazzuchelli Regie: Holger Barthel Bildquelle: ORF/DOR Film/Miguel Dieterich
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