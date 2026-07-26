Der Winzerkönig (7/13): Blinde EifersuchtJetzt kostenlos streamen
Der Winzerkönig Staffel 1
Folge 20: Der Winzerkönig (7/13): Blinde Eifersucht
In Rust liegen die Nerven blank. Der Verlust seines Sohnes und die Gewissheit, dass Thomas Pauls Vater ist, setzen Georg schwer zu. Als er Thomas mit Paul in scheinbarer Familienidylle erlebt, wächst seine Eifersucht. Er klagt auf Rückzahlung von 20 Jahren Unterhalt und fordert eine hohe Summe. Besetzung: Harald Krassnitzer (Thomas Stickler) Susanne Michel (Claudia Plattner) Maria Köstlinger (Dr. Petra Thaler) Katharina Stemberger (Andrea Plattner) Stefan Fleming (Georg Plattner) Britta Hammelstein (Anna Stickler) Achim Schelhas (Paul Plattner) Wolfgang Hübsch (Gottfried Schnell) Christine Ostermayer (Hermine Stickler) Branko Samarovski (Blasius Schmalzl) Susa Juhasz (Elisabeth Horvath) Michael Schönborn (Siegfried Knopf) Nina Blum (Hedwig Prinz) Georges Kern (Architekt) Nicholas Ofczarek (Alex Pfisterer) Wolf Bachofner (Dr. Hans Sommer) Christoph Zadra (Markus Haferberg) Regie: Claudia Jüptner-Jonstorff Drehbuch: Peter Mazzuchelli Bildquelle: ORF/DOR Film/Miguel Dieterich
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