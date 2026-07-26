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Der Winzerkönig Staffel 1

Der Winzerkönig (7/13): Blinde Eifersucht

ORF2Staffel 1Folge 20vom 26.07.2026
Der Winzerkönig (7/13): Blinde Eifersucht

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Der Winzerkönig Staffel 1

Folge 20: Der Winzerkönig (7/13): Blinde Eifersucht

43 Min.Folge vom 26.07.2026

In Rust liegen die Nerven blank. Der Verlust seines Sohnes und die Gewissheit, dass Thomas Pauls Vater ist, setzen Georg schwer zu. Als er Thomas mit Paul in scheinbarer Familienidylle erlebt, wächst seine Eifersucht. Er klagt auf Rückzahlung von 20 Jahren Unterhalt und fordert eine hohe Summe. Besetzung: Harald Krassnitzer (Thomas Stickler) Susanne Michel (Claudia Plattner) Maria Köstlinger (Dr. Petra Thaler) Katharina Stemberger (Andrea Plattner) Stefan Fleming (Georg Plattner) Britta Hammelstein (Anna Stickler) Achim Schelhas (Paul Plattner) Wolfgang Hübsch (Gottfried Schnell) Christine Ostermayer (Hermine Stickler) Branko Samarovski (Blasius Schmalzl) Susa Juhasz (Elisabeth Horvath) Michael Schönborn (Siegfried Knopf) Nina Blum (Hedwig Prinz) Georges Kern (Architekt) Nicholas Ofczarek (Alex Pfisterer) Wolf Bachofner (Dr. Hans Sommer) Christoph Zadra (Markus Haferberg) Regie: Claudia Jüptner-Jonstorff Drehbuch: Peter Mazzuchelli Bildquelle: ORF/DOR Film/Miguel Dieterich

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