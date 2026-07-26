Der Winzerkönig (8/13): Fatale ForderungenJetzt kostenlos streamen
Der Winzerkönig Staffel 1
Folge 21: Der Winzerkönig (8/13): Fatale Forderungen
Thomas steht kurz vor der Fertigstellung seines Weinkellers. Während seine Zukunft als Winzer Form annimmt, belasten ihn die Spannungen mit seinem neu gewonnenen Sohn Paul. Georg reicht Klage auf Rückzahlung der Unterhaltsleistungen ein. Andrea distanziert sich von ihrem Mann und verweigert ihm die Unterstützung in diesem Konflikt. Besetzung: Harald Krassnitzer (Thomas Stickler) Susanne Michel (Claudia Plattner) Maria Köstlinger (Dr. Petra Thaler) Katharina Stemberger (Andrea Plattner) Stefan Fleming (Georg Plattner) Britta Hammelstein (Anna Stickler) Achim Schelhas (Paul Plattner) Wolfgang Hübsch (Gottfried Schnell) Christine Ostermayer (Hermine Stickler) Carin C. Tietze (Johanna Stickler) Maresa Hörbiger (Krauss) Susa Juhasz (Elisabeth Horvath) Michael Schönborn (Siegfried Knopf) Branko Samarovski (Blasius Schmalzl) Nina Blum (Hedwig Prinz) Klaus Ortner (Horst Schmalvogel) Ferry Öllinger (Jakob Ressler) Wolfgang Pissecker (Manfred Horvath) Regie: Claudia Jüptner-Jonstorff Drehbuch: Peter Mazzuchelli Bildquelle: ORF/DOR Film/Miguel Dieterich
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