Der Winzerkönig (9/13): KuppeleiJetzt kostenlos streamen
Der Winzerkönig Staffel 1
Folge 22: Der Winzerkönig (9/13): Kuppelei
Hermine und Gottfried wollen Claudia und Thomas miteinander verkuppeln und schmieden dafür einen Plan, der allerdings gründlich danebengeht. Georg versucht unterdessen, wieder Kontakt zu Paul aufzunehmen, doch an die frühere Vertrautheit können die beiden nicht anknüpfen. Besetzung: Harald Krassnitzer (Thomas Stickler) Susanne Michel (Claudia Plattner) Maria Köstlinger (Dr. Petra Thaler) Katharina Stemberger (Andrea Plattner) Stefan Fleming (Georg Plattner) Britta Hammelstein (Anna Stickler) Achim Schelhas (Paul Plattner) Wolfgang Hübsch (Gottfried Schnell) Christine Ostermayer (Hermine Stickler) Branko Samarovski (Blasius Schmalzl) Susa Juhasz (Elisabeth Horvath) Michael Schönborn (Siegfried Knopf) Nina Blum (Hedwig Prinz) Fritz von Friedl (Gifferer) Regie: Claudia Jüptner-Jonstorff Buch: Peter Mazzuchelli Bildquelle: ORF/DOR Film/Miguel Dieterich
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