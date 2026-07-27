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Der Winzerkönig Staffel 1

Der Winzerkönig (9/13): Kuppelei

ORF2Staffel 1Folge 22vom 27.07.2026
Der Winzerkönig (9/13): Kuppelei

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Der Winzerkönig Staffel 1

Folge 22: Der Winzerkönig (9/13): Kuppelei

44 Min.Folge vom 27.07.2026

Hermine und Gottfried wollen Claudia und Thomas miteinander verkuppeln und schmieden dafür einen Plan, der allerdings gründlich danebengeht. Georg versucht unterdessen, wieder Kontakt zu Paul aufzunehmen, doch an die frühere Vertrautheit können die beiden nicht anknüpfen. Besetzung: Harald Krassnitzer (Thomas Stickler) Susanne Michel (Claudia Plattner) Maria Köstlinger (Dr. Petra Thaler) Katharina Stemberger (Andrea Plattner) Stefan Fleming (Georg Plattner) Britta Hammelstein (Anna Stickler) Achim Schelhas (Paul Plattner) Wolfgang Hübsch (Gottfried Schnell) Christine Ostermayer (Hermine Stickler) Branko Samarovski (Blasius Schmalzl) Susa Juhasz (Elisabeth Horvath) Michael Schönborn (Siegfried Knopf) Nina Blum (Hedwig Prinz) Fritz von Friedl (Gifferer) Regie: Claudia Jüptner-Jonstorff Buch: Peter Mazzuchelli Bildquelle: ORF/DOR Film/Miguel Dieterich

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