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Der Winzerkönig Staffel 1

Der Winzerkönig (10/13): Zeit der Lese

ORF2Staffel 1Folge 23vom 27.07.2026
Der Winzerkönig (10/13): Zeit der Lese

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Der Winzerkönig Staffel 1

Folge 23: Der Winzerkönig (10/13): Zeit der Lese

43 Min.Folge vom 27.07.2026

Kurz vor der Weinlese ist Thomas’ neuer Weinkeller endlich betriebsbereit. Doch Georg bringt die bevorstehende Ernte seines Konkurrenten mit einer Intrige um die dringend benötigte Weinpresse in Gefahr. Besetzung: Harald Krassnitzer (Thomas Stickler) Susanne Michel (Claudia Plattner) Maria Köstlinger (Dr. Petra Thaler) Katharina Stemberger (Andrea Plattner) Stefan Fleming (Georg Plattner) Britta Hammelstein (Anna Stickler) Achim Schelhas (Paul Plattner) Wolfgang Hübsch (Gottfried Schnell) Christine Ostermayer (Hermine Stickler) Branko Samarovski (Blasius Schmalzl) Susa Juhasz (Elisabeth Horvath) Michael Schönborn (Siegfried Knopf) Nina Blum (Hedwig Prinz) Klaus Ortner (Horst Schmalvogel) Ferry Öllinger (Jakob Ressler) Simon Hatzl (Architekt Jager) Gernot Kranner (Beamter) Regie: Holger Barthel Buch: Peter Mazzuchelli Bildquelle: ORF/DOR Film/Miguel Dieterich

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