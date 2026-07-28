Der Winzerkönig (11/13): Ausflug mit FolgenJetzt kostenlos streamen
Der Winzerkönig Staffel 1
Folge 24: Der Winzerkönig (11/13): Ausflug mit Folgen
Thomas sorgt mit zwei Verabredungen am selben Abend für Liebeswirren. Gleichzeitig gerät Hermines Gasthofrenovierung nach einer anonymen Anzeige ins Stocken. Schon bald zeigt sich, wer dahintersteckt. Besetzung: Harald Krassnitzer (Thomas Stickler) Susanne Michel (Claudia Plattner) Maria Köstlinger (Dr. Petra Thaler) Katharina Stemberger (Andrea Plattner) Stefan Fleming (Georg Plattner) Britta Hammelstein (Anna Stickler) Achim Schelhas (Paul Plattner) Wolfgang Hübsch (Gottfried Schnell) Christine Ostermayer (Hermine Stickler) Branko Samarovski (Blasius Schmalzl) Susa Juhasz (Elisabeth Horvath) Michael Schönborn (Siegfried Knopf) Nina Blum (Hedwig Prinz) Ferry Öllinger (Jakob Ressler) Wolfram Berger (Martin Strasser) Rafael Schuchter (Fabian Holub) Gerhard Ernst (Manfred Bosch) Regie: Holger Barthel Buch: Peter Mazzuchelli Bildquelle: ORF/DOR Film/Miguel Dieterich
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