Der Winzerkönig (12/13): Glück im UnglückJetzt kostenlos streamen
Der Winzerkönig Staffel 1
Folge 25: Der Winzerkönig (12/13): Glück im Unglück
Thomas adoptiert Paul, der damit endlich den Namen Stickler tragen kann. Doch die Freude währt nur kurz: Bei einem Unfall im Weinkeller wird Paul schwer verletzt und muss ins Krankenhaus. Besetzung: Harald Krassnitzer (Thomas Stickler) Susanne Michel (Claudia Plattner) Maria Köstlinger (Dr. Petra Thaler) Katharina Stemberger (Andrea Plattner) Stefan Fleming (Georg Plattner) Britta Hammelstein (Anna Stickler) Achim Schelhas (Paul Plattner) Wolfgang Hübsch (Gottfried Schnell) Christine Ostermayer (Hermine Stickler) Branko Samarovski (Blasius Schmalzl) Susa Juhasz (Elisabeth Horvath) Michael Schönborn (Siegfried Knopf) Nina Blum (Hedwig Prinz) Ferry Öllinger (Jakob Ressler) Andreas Puehringer (Dr. Ferdinand Eibecker) Rafael Schuchter (Fabian Holub) Elmar Drexel (Erich Lassnik) Philipp Fleischmann (Michael Janisch) Kitty Speiser (Dr. Schwarz) Regie: Holger Barthel Buch: Peter Mazzuchelli Bildquelle: ORF/DOR Film/Miguel Dieterich
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