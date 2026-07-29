Der Winzerkönig (13/13): Wenn das nur gut geht!Jetzt kostenlos streamen
Der Winzerkönig Staffel 1
Folge 26: Der Winzerkönig (13/13): Wenn das nur gut geht!
Der Gasthof Stickler steht vor der Wiedereröffnung und Thomas will dort seinen ersten eigenen Wein präsentieren. Doch Georg versucht erneut, seinem Rivalen Steine in den Weg zu legen und ihn aus einer neuen Winzervereinigung auszuschließen. Diesmal kann Thomas allerdings auf unerwartete Unterstützung zählen. Besetzung: Harald Krassnitzer (Thomas Stickler) Susanne Michel (Claudia Plattner) Maria Köstlinger (Dr. Petra Thaler) Katharina Stemberger (Andrea Plattner) Stefan Fleming (Georg Plattner) Britta Hammelstein (Anna Stickler) Achim Schelhas (Paul Plattner) Wolfgang Hübsch (Gottfried Schnell) Christine Ostermayer (Hermine Stickler) Carin C. Tietze (Johanna Stickler) Maresa Hörbiger (Maria Krauss) Branko Samarovski (Blasius Schmalzl) Susa Juhasz (Elisabeth Horvath) Michael Schönborn (Siegfried Knopf) Nina Blum (Hedwig Prinz) Andreas Puehringer (Dr. Ferdinand Eibecker) Ferry Öllinger (Jakob Ressler) Wolfram Berger (Martin Strasser) Rafael Schuchter (Fabian Holub) Regie: Holger Barthel Buch: Peter Mazzuchelli Bildquelle: ORF/DOR Film/Miguel Dieterich
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