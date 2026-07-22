Der Winzerkönig (3/13): Ein neues TestamentJetzt kostenlos streamen
Der Winzerkönig Staffel 1
Folge 3: Der Winzerkönig (3/13): Ein neues Testament
Thomas will sein Weingut umfassend renovieren und braucht dafür Kredit und Beratung. Unterstützung findet er bei seiner Jugendfreundin Claudia, Kellermeisterin bei einem Großwinzer. Georg und Andrea versuchen jedoch, ihm die Weingärten durch einen hinterhältigen Plan abzunehmen. Besetzung: Harald Krassnitzer (Thomas Stickler) Susanne Michel (Claudia Plattner) Maria Köstlinger (Dr. Petra Thaler) Katharina Stemberger (Andrea Plattner) Stefan Fleming (Georg Plattner) Britta Hammelstein (Anna Stickler) Achim Schelhas (Paul Plattner) Wolfgang Hübsch (Gottfried Schnell) Christine Ostermayer (Hermine Stickler) Susa Juhasz (Elisabeth Horvath) Michael Schönborn (Siegfried Knopf) Nina Blum (Hedwig Prinz) Georges Kern (Architekt) Susanne Kubelka (Maria Geissler) Harald Windisch (Leo Geissler) Andrea Tiziani (Alfredo Sordi) Thomas Freudensprung (Otto Vesely) Buch: Peter Mazzuchelli Regie: Holger Barthel Bildquelle: ORF/DOR Film/Miguel Dieterich
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