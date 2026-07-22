Der Winzerkönig (4/13): Neue IntrigenJetzt kostenlos streamen
Der Winzerkönig Staffel 1
Folge 4: Der Winzerkönig (4/13): Neue Intrigen
Während der Bau eines neuen Kellers beginnt, schmiedet Georg bereits die nächste Intrige gegen Thomas und nutzt dafür seinen Einfluss als Bürgermeister. Gleichzeitig kommen sich Thomas und Notarin Petra näher, sehr zum Ärger von Claudia. Doch Georg sorgt dafür, dass Thomas kaum Zeit für sein Privatleben bleibt. Besetzung: Harald Krassnitzer (Thomas Stickler) Susanne Michel (Claudia Plattner) Maria Köstlinger (Dr. Petra Thaler) Katharina Stemberger (Andrea Plattner) Stefan Fleming (Georg Plattner) Britta Hammelstein (Anna Stickler) Achim Schelhas (Paul Plattner) Wolfgang Hübsch (Gottfried Schnell) Christine Ostermayer (Hermine Stickler) Branko Samarovski (Blasius Schmalzl) Susa Juhasz (Elisabeth Horvath) Michael Schönborn (Siegfried Knopf) Nina Blum (Hedwig Prinz) Ferry Öllinger (Jakob Ressler) Simon Hatzl (Architekt Jager) Regie: Holger Barthel Buch: Peter Mazzuchelli Bildquelle: ORF/DOR Film/Miguel Dieterich
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