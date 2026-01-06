Der Zauber der Kunst - 250 Jahre Sammlung AlbertinaJetzt kostenlos streamen
Der Zauber der Kunst - 250 Jahre Sammlung Albertina
Folge 2: Der Zauber der Kunst - 250 Jahre Sammlung Albertina
27 Min.Folge vom 06.01.2026
Die Dokumentation würdigt das Jubiläum einer der bedeutendsten Kunstsammlungen Österreichs. Regisseurin Alex Wieser inszeniert eine nächtliche Fantasiereise durch die Albertina, in der Meisterwerke von Monet bis Kandinsky durch Musik zum Leben erwachen. Begleitet von Ensembles der Wiener Philharmoniker verbinden sich Kunst, Musik und reale Wiener Schauplätze zu einem poetischen Filmerlebnis. In fünf Episoden spannt der Film einen Bogen vom Impressionismus bis zur Moderne und rückt die Albertina als lebendigen Ort der Kunst in den Fokus. Bildquelle: ORF/V-set GmbH/Stefan Vucsina
Der Zauber der Kunst - 250 Jahre Sammlung Albertina
