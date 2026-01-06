Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Der Zauber der Kunst - 250 Jahre Sammlung Albertina

Der Zauber der Kunst - 250 Jahre Sammlung Albertina

ORF2Staffel 1Folge 2vom 06.01.2026
Der Zauber der Kunst - 250 Jahre Sammlung Albertina

Der Zauber der Kunst - 250 Jahre Sammlung AlbertinaJetzt kostenlos streamen

Der Zauber der Kunst - 250 Jahre Sammlung Albertina

Folge 2: Der Zauber der Kunst - 250 Jahre Sammlung Albertina

27 Min.Folge vom 06.01.2026

Die Dokumentation würdigt das Jubiläum einer der bedeutendsten Kunstsammlungen Österreichs. Regisseurin Alex Wieser inszeniert eine nächtliche Fantasiereise durch die Albertina, in der Meisterwerke von Monet bis Kandinsky durch Musik zum Leben erwachen. Begleitet von Ensembles der Wiener Philharmoniker verbinden sich Kunst, Musik und reale Wiener Schauplätze zu einem poetischen Filmerlebnis. In fünf Episoden spannt der Film einen Bogen vom Impressionismus bis zur Moderne und rückt die Albertina als lebendigen Ort der Kunst in den Fokus. Bildquelle: ORF/V-set GmbH/Stefan Vucsina

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Der Zauber der Kunst - 250 Jahre Sammlung Albertina
ORF2
Der Zauber der Kunst - 250 Jahre Sammlung Albertina

Der Zauber der Kunst - 250 Jahre Sammlung Albertina

Alle 1 Staffeln und Folgen