Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Derrick

Kamillas junger Freund

KultKrimiStaffel 1Folge 13
Kamillas junger Freund

Kamillas junger FreundJetzt kostenlos streamen

Derrick

Folge 13: Kamillas junger Freund

60 Min.Ab 12

Als Herr Kessler in der Mittagszeit nach Hause kommt, wundert er sich, daß seine Frau nicht anwesend ist. Doch dann lassen ihm die Ereignisse keine Zeit, weiter über das Ausbleiben Kamillas nachzudenken, denn ein maskierter Gangster bedroht ihn mit der Pistole und fordert einen Scheck über 50.000 Mark. Als Oberinspektor Derrick wenig später im Hause Kessler eintrifft und sich den Tathergang beichten läßt - bei dem die Haushaltsgehilfin Martha erschossen wurde - scheint es ihm nicht ausgeschlossen, daß der Täter über Kesslers Lebensweise genau informiert war.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Derrick
KultKrimi
Derrick

Derrick

Alle 19 Staffeln und Folgen